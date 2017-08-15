Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны

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ТАСС, 15 августа. Истребитель сирийских ВВС МиГ-21 сбит в районе Эль-Бадия.
Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
По его данным, пилот схвачен боевиками. Другие подробности происшествия не приводятся.
МиГ-21 - советский многоцелевой истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине пятидесятых годов XX века. Серийно выпускался в СССР до 1985 года (в РФ был снят с вооружения в начале 1990-х годов). Производство было также налажено в Чехословакии, Индии и Китае. Всего было произведено около 14 тыс. этих истребителей.
Сейчас МиГ-21 используется в некоторых странах Восточной Европы и Ближнего Востока.