В ОБСЕ назвали ограничением свободы СМИ депортацию российских журналистов с Украины

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ВЕНА, 15 августа. /ТАСС/. Депортация российских журналистов с Украины является ограничением свободы СМИ. Об этом говорится в заявлении офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, размещенном в Twitter.
"Поспешная депортация российских журналистов с Украины ограничивает свободу СМИ", - говорится в сообщении.
Hasty deportations of Russian journalists from #Ukraine restricts freedom of the media https://t.co/x10gYhfGSI— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 15, 2017
Ранее 15 августа телеканал "Россия 24" сообщил о высылке с территории Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян. По ее словам, поводом для депортации послужили репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины".
На Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия 1","Россия 24", ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, "LifeNews", "Russia Today", РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции попали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион","Усадьба ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".
Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.