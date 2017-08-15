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Тиллерсон: США по-прежнему нацелены на диалог с КНДР, но все зависит от Ким Чен Ына

Международная панорама
15 августа, 18:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, августа. /ТАСС

Госсекретарь отметил, что Вашингтон "заинтересован в том, чтобы найти возможность прийти к диалогу", при этом лидер КНДР должен обозначить намерение на этот счет

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США по-прежнему нацелены на диалог с КНДР, однако на сегодняшний день свое намерение на этот счет должен обозначить лидер государства Ким Чен Ын. Об этом заявил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон на пресс-конференции, приуроченной к публикации доклада Госдепартамента о свободе религии.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы найти возможность прийти к диалогу. Но все зависит от него [Ким Чен Ына]", - сказал госсекретарь, отвечая на просьбу прокомментировать планы северокорейского лидера.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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