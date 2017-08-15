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ООН: до 800 тысяч жителей ДНР и ЛНР испытывают нехватку продовольствия

Международная панорама
15 августа, 19:43 UTC+3 ООН ООН 15, августа. /ТАСС

Гуманитарное управление всемирной организации также сообщило о проблемах с продовольствием в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей

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ООН, 15 августа. /ТАСС/. До 800 тысяч жителей подконтрольных ополченцам районов Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продовольствия, при этом 170 тысяч их них остро нуждаются в продуктах питания. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

"До 26%, или 800 тысяч, жителей неконтролируемых правительством районов могут в серьезной или средней степени испытывать нехватку продовольствия, в то время как около 5%, или 170 тысяч, испытывают острый недостаток продуктов питания", - говорится в документе. Согласно данным УКГВ, наиболее сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Гуманитарное управление ООН также сообщило о проблемах с продовольствием в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. По данным ООН, за год число жителей, которые испытывают нехватку продуктов питания, выросло с 7 до 15%.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что за время конфликта на востоке Украины внутренне перемещенными лицами стали почти 1,6 млн человек. В УВКБ выразили особенную обеспокоенность положением 800 тысяч человек, проживающих вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в управлении по делам беженцев также обратили внимание на ситуацию с невыплатой пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. По данным ООН, с начала 2016 года в результате введенных Киевом ограничений пенсий лишились почти 590 тысяч человек.

Недостаток финансирования

В отчете УКГВ также говорится, что серьезная нехватка финансирования ставит под угрозу реализацию критически важных гуманитарных проектов на востоке Украины. "Несмотря на множество вызовов, включая ограниченный гуманитарный доступ и отсутствие безопасности, партнеры готовы продолжать свои операции во всех критически важных сферах. Однако одно из главных препятствий, с которыми сталкиваются партнеры, это острая нехватка финансирования", - говорится в документе.

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Из него следует, что по состоянию на 15 августа план гуманитарного реагирования ООН "профинансирован лишь на 21%, что ставит под угрозу критические проекты, реализация которых не может ждать". В общей сложности план оказания гуманитарной помощи на 2017 год рассчитан на $214 млн, из которых ООН получила лишь 45 млн. В УКГВ призвали доноров немедленно выделить недостающие средства, чтобы обеспечить нужны людей.

В ежемесячном отчете УКГВ уделяется большое внимание трудностям с подготовкой к зиме, вызванным недостаточным объемом средств у ООН и ее партнеров, а также продолжающимися боевыми действиями. "Это означает, что в преддверии холодной зимы положение миллионов самых уязвимых людей вновь ухудшится", - отмечают в УКГВ.

В докладе, охватывающем период с 1 по 31 июля, приводится информация об очередной, 67-й автоколонне с гуманитарной помощью, направленной Россией в Донбасс. "Как сообщается, конвой состоял из 60 грузовиков, которые доставили около 600 тонн детского питания, медикаментов, материалов для укрытия и школьных наборов", - говорится в документе.

В гуманитарном управлении ООН также выразили обеспокоенность ситуацией с водоснабжением. В качестве примера в докладе приводится информация о том, что с начала года водоочистная станция в Донбассе, которая обслуживает более 345 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, прекращала работу 13 раз из-за повреждений, полученных в результате боевых действий.

Жертвы конфликта

По данным УКГВ, число жертв конфликта на востоке Украины в июле составило семь погибших и 42 раненых мирных жителей, что на четверть больше, чем месяцем ранее.

В документе приводятся последние данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, которое в июле "зафиксировало 49 жертв среди мирных жителей (семь убитых и 42 раненых)". "Это на 25% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - говорится в докладе.

В УКГВ отмечают, что столкновения в Донбассе по-прежнему носят ожесточенный характер и ведут к гибели гражданского населения. В общей сложности за полгода в ООН зафиксировали 78 случаев гибели и 363 ранений мирных жителей - на 26% больше, чем в январе - июне 2016 года (49 убитых и 277 раненых). Основной причиной смерти гражданских лиц на востоке Украины остаются минометные обстрелы, на втором месте - противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.

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