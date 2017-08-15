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Госдепартамент считает, что власти РФ притесняют религиозные меньшинства

Международная панорама
15 августа, 19:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, августа. /ТАСС

В Госдепе считают, что российские власти, в частности, подводят деятельность религиозных меньшинств под статьи законодательства, связанные с экстремизмом

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ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что российские власти продолжают притеснять религиозные меньшинства в стране, в том числе подводя их деятельность под статьи законодательства, связанные с экстремистской деятельностью. Такой вывод американского внешнеполитического ведомства содержится в распространенном во вторник докладе о свободе религии за 2016 год.

Согласно изложенной в нем информации, "правительство [РФ] продолжает задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств и организаций по подозрению в экстремистской деятельности". Кроме того, с точки зрения Госдепартамента, российское "правительство штрафовало и депортировало некоторых американских граждан за участие в религиозной деятельности, в частности волонтеров из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь - прим. ТАСС)". Внешнеполитическое ведомство США также обратило внимание на "задержания и штрафы ряда лиц за "оскорбление чувств верующих в публичной речи".

Кроме того, с точки зрения властей США, "широкие определения миссионерской деятельности в рамках "пакета Яровой" означали, что власти могли выдвигать против лиц обвинения за распространение религиозных материалов или проповеди". В нем утверждается, что обвинения в соответствии с положениями "пакета Яровой" были, в частности, "выдвинуты против ряда протестантских деноминаций, епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата и члена Международного общества сознания Кришны".

В то же время Госдепартамент констатировал, что, "по сравнению с прошлыми годами, в отношении иудейской общины применялось меньше государственных запретов на религиозную деятельность".

В целом новый доклад носит критический характер, в нем утверждается и о других ограничениях российских властей по отношению в религиозным меньшинствам, а также обращается внимание на особую роль Русской православной церкви, которая "продолжает получать привилегии, недоступные никакой другой церкви или религиозному объединению".

Что за доклад?

Доклад о свободе религии в мире составляется Госдепартаментом и направляется в Конгресс уже 19-й год подряд. На основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может подготовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.

МИД РФ, комментируя в прошлом доклады Госдепартамента о свободе религии в мире, отмечал их тенденциозность и предвзятость.

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