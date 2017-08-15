США и Китай подписали соглашение по расширению контактов между ВС

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ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в КНР с официальным визитом, и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй подписали во вторник соглашение по созданию "механизма стратегического диалога", который расширит контакты между Вооруженными силами обеих стран и сократит вероятность возможных ЧС. Об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона.
"Оно [соглашение] расширит контакты между ВС [обеих стран] и уменьшит вероятность ошибок (при взаимодействии - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении. - Такого рода контакты особенно важны сейчас, когда регион и мир сталкиваются с угрозой со стороны Северной Кореи, обладающей ядерным оружием".
"Честно говоря, мы имеем дело с множеством сложных вопросов, к которым у нас необязательно существует единый подход, - подчеркнул Данфорд. - Но мы будем преодолевать эти трудности". По его словам, между двумя странами "всегда будут некоторые разногласия". "Мы также должны попытаться увидеть области сотрудничества", - заключил генерал.
В министерстве указали, что первая встреча в рамках установленного механизма состоится в ноябре. Американскую сторону будет представлять глава управления стратегического планирования и политики КНШ генерал Ричард Кларк.
Данфорд в понедельник впервые прибыл с официальным визитом в Китай.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.