Посольство США в РФ не разглашает информацию о ходе сокращения штата

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Американская дипмиссия в Москве не разглашает информацию о ходе сокращения числа сотрудников посольства и консульств в РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

"Мы публично не обсуждаем внутреннее функционирование посольства и консульств", - сказала она.

Москва после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложила Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

7 августа госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам состоявшейся в Маниле встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США "пока не приняли решения по поводу того, каким будет ответ на запрос России отозвать американский дипломатический персонал". При этом он отметил, что ответ Вашингтона будет дан к 1 сентября.