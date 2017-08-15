США компенсировали Северной Дакоте $10 млн на обеспечение безопасности на акциях протеста

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США ассигновало $10 млн в качестве компенсации властям штата Северная Дакота расходов на обеспечение порядка во время массовых демонстраций протеста против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline в штат Иллинойс. Об этом сообщил во вторник член Сената Конгресса США Джон Хувен (республиканец от Северной Дакоты).

"Обеспечение безопасности всех и каждого в отдельности в зоне проведения протестов явилось тяжелой нагрузкой для наших органов правопорядка. Участникам акций протеста разрешили жить в палаточном городке на федеральной земле, а администрация [прежнего президента] Барака Обамы отказалась от применения силы, чем затянуло данную ситуацию. Учитывая эти аспекты, решение федерального правительства разделить бремя расходов представляется разумным шагом", - отметил сенатор.

Вашингтон согласился компенсировать только часть затрат Северной Дакоты, общий размер которых оценивается в $38 млн. Хувен обещал продолжать попытки добиться от центра новых выплат.

Строительство нефтепровода сопровождалось массовыми протестами. Индейцы племени сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от маршрута трубопровода стоимостью $3,8 млрд, заявляли, что в результате прокладки магистрали не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность президента подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тысячи км, по которой нефть из Северной Дакоты должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс. Эксплуатация магистрали началась в июне.