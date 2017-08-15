Сокращения в генконсульстве Норвегии в Мурманске не отразятся на сотрудничестве с РФ

ОСЛО, 15 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сокращения, проведенные в генконсульстве Норвегии в Мурманске, не свидетельствуют о каких-либо изменениях в политике, проводимой королевством в отношении России, и не должны отразиться на сотрудничестве двух стран. Об этом говорится в заявлении МИД Норвегии, распространенном во вторник в ответ на критику со стороны политиков из северных регионов Норвегии.

Ранее мэр граничащей с Мурманской областью норвежской коммуны Сёр-Варанген Руне Рафаельсен и депутат норвежского парламента от северной губернии Финнмарк Кирсти Бергстё выразили свое беспокойство по поводу сокращения штата генконсульства до 17 сотрудников с более, чем 30. Политики опасаются, что в результате МИД Норвегии будет уделять меньше внимания вопросам сотрудничества северных регионов двух стран.

В ведомстве, в свою очередь, заявляют, что данные опасения беспочвенны. Как говорится в заявлении МИД, сокращения коснулись только визового отдела генконсульства, и на других направлениях диппредставительство будет работать не менее активно, чем раньше. Выдачей виз же теперь будет заниматься посольство Норвегии в Москве.

"Жителям Кольского полуострова едва ли важно, куда будет направлять их заявления визовый центр в Мурманске - в генконсульство или посольство в Москве. Подобную схему обработки заявлений на получение виз Норвегия применяет во многих дипломатических представительствах за рубежом. Это не имеет никакого отношения к норвежской политике на российском направлении", - говорится в документе.

В МИД также указывают, что не следует беспокоиться по поводу того, что сокращения как-то отразятся на сотрудничестве двух стран в сферах совместного регулирования рыболовства, обеспечения ядерной и радиационной безопасности и охраны окружающей среды. Эти направления сотрудничества координируются из Москвы и Осло. В заявлении подчеркивается, что норвежско-российское сотрудничество на многих направлениях сохраняется, несмотря на то, что королевство присоединилось к санкционной политике ЕС.

Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде отмечал, что заявления Рафаельсена и Бергстё, представляющих находящиеся в оппозиции партии, выглядят как попытка набрать очки в преддверии парламентских выборов. Они пройдут в стране 11 сентября.