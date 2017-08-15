Guardian: парламент Шотландии подвергся кибератаке

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Парламент Шотландии, неофициально именуемый Холирудом (по названию расположенного напротив него королевского дворца), подвергся кибератаке. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета The Guardian.

По сведениям издания, "депутатов шотландского парламента и персонал Холируда предупредили во вторник, что хакеры пытались получить доступ к множеству аккаунтов электронной почты, систематически и неоднократно стараясь взломать их пароли". Хотя официальные представители Холируда, как указывает газета, и сообщили о том, что у них нет информации о совершенном взломе, однако парламентарии и сотрудники получили предупреждение, что хакерская атака может означать лишь то, что кто-то уже вышел из их аккаунтов.

Газета также сообщила о том, что исполнительный глава шотландского парламента Пол Грайс официально проинформировал депутатов о внешней попытке проникнуть в их почтовые ящики, что зафиксировали парламентские системы мониторинга. "Похоже, что эта атака затрагивает парламентские IT-аккаунты таким же образом, как и та, которой в июне подвергся британский парламент", - цитирует газета заявление Грайса.

Издание напоминает, что в июне некие хакеры получили доступ к 90 аккунтам в Вестминстере, где имелись слабо защищенные пароли. Тогда сотрудники британских служб безопасности обвинили в этих действиях российское правительство, а сами британские парламентарии не исключили, что угроза могла исходить не только от Москвы, но также и от Пхеньяна.

Также говорится, что Грайс заверил парламентариев, что IT-системы парламента Шотландии после совершенной кибератаки продолжают функционировать в полноценном режиме.