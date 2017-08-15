Представитель Госдепа сравнила попытки налаживания диалога с КНДР с воспитанием ребенка

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во вторник во время регулярного брифинга для журналистов сравнила ситуацию с налаживанием диалога с КНДР с воспитанием ребенка. Такой ответ она дала на просьбу журналиста уточнить, будет ли достаточным прекращение Пхеньяном запусков баллистических ракет для начала переговоров.

"Если мой ребенок скажет мне: "Мама, если я не буду красть печенье, то мне можно будет посмотреть телевизор?" Мой ответ будет "нет", - рассмеялась она.

"Мы будем говорить, но они должны предпринять серьезные шаги", - также отметила она. "Думаю, им стоит делать немного больше. Они должны продемонстрировать свои серьезные намерения сесть за стол переговоров", - пояснила она.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.