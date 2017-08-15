Госдеп: США серьезно воспримут вопрос поставок Украиной двигателей КНДР, если это правда

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США сочтут серьезным вопросом поставки Украиной ракетных двигателей КНДР, если эта информация подтвердится. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

"Мы в курсе этих сообщений. Этот тот вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если [данные] подтвердятся", - сказала она.

"Знаю, что в прошлом Украина предотвращала поставки чувствительных веществ тем государствам, [действиями] которых мы обеспокоены. У нас хорошие и крепкие связи с Украиной... У Украины хороший послужной список в деле нераспространения", - добавила она.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Украинское предприятие "Южмаш" в свою очередь заверило, что не имеют отношения к северокорейским ракетным программам. Однако сегодня генконструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев вспомнил, как в 2012 году на Украине были осуждены двое граждан Северной Кореи за шпионаж на "Южмаше", и не исключил, что кто-то мог сделать копию украинского двигателя.