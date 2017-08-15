Президент Мали: страны Сахеля не испугаются и не опустят руки перед терроризмом

ТАСС, 15 августа. Страны "Группы пяти" зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, не испугаются и не опустят руки перед терроризмом. Об этом, как передает портал Mali Actu, заявил во вторник в Уагадугу президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Он прибыл с визитом поддержки и солидарности в столицу Буркина-Фасо, где в ночь на понедельник группа вооруженных террористов напала на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" и убила 18 человек, включая граждан иностранных государств.

Страны Сахеля, подчеркнул Бубакар Кейта, "едины в этих обстоятельствах". "Мы не опустим руки и не испугаемся", - сказал малийский лидер, стоя рядом с президентом Буркина- Фасо Рок Марком Кристианом Каборе.

Террористам "не удастся заставить нас спрятаться в наших домах", отметил Бубакар Кейта, добавив, что "Группа пяти" зоны Сахеля "объединена перед лицом терроризма".

Атака в Уагадугу, а также двойное вооруженное нападение на лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали в Дуэнце и Тимбукту, совершенное 14 августа, по мнению аналитиков, вновь высветили актуальность проблемы эффективного противодействия террористическим и экстремистским группировкам в африканской зоне Сахеля и Сахары.

В мире осуждают теракт

Теракт в Уагадугу нашел отклик в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку в столице Буркина-Фасо. Он подчеркнул, что "не может быть никакого оправдания подобному неизбирательному насилию". Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью людей и заявил, что ООН поддерживает усилия властей страны "по борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом".

Ранее Африканский союз (АС) также решительно осудил террористическую атаку в столице Буркина-Фасо. Председатель комиссии АС Муса Факи Махамат призвал "к более активному привлечению международного сообщества к поддержке сил" "Группы пяти" зоны Сахеля. Махамат подчеркнул, что совершенное в Уагадугу является "подлым нападением против невиновных гражданских лиц". Он выразил соболезнования семьям жертв и подтвердил "полную солидарность АС с народом и правительством Буркина-Фасо в этом новом испытании, перед лицом террористической угрозы, нависшей над регионом Сахеля".