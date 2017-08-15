Разведка США: КНДР сама может производить ракетные двигатели

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. КНДР имеет возможность сама производить двигатели для ракет, не полагаясь на импортную продукцию. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил представитель американской разведки.

"Имеющиеся у нас разведданные позволяют предполагать, что Северная Корея не зависит от от импорта двигателей. Вместо этого, по нашему суждению, у них есть возможность самим производить двигатели", - сказал он.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш" в свою очередь заверило, что не имеет отношения к северокорейским ракетным программам. Однако во вторник генконструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев вспомнил, как в 2012 году на Украине были осуждены двое граждан Северной Кореи за шпионаж на "Южмаше", и не исключил, что кто-то мог сделать копию украинского двигателя.