В ДНР сообщили, что при попытке захвата "серой зоны" ВСУ потеряли шесть человек

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку продвинуться вглубь "серой зоны" (зона безопасности вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе), шестеро силовиков погибли. Об этом во вторник сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В 21:00 и 21:10 две ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - прим. ТАСС) противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны". Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия, - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей. - Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить".

В командовании добавили, что наступательные действия украинской армии велись одновременно с двух направлений в окрестностях села Коминтерново.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что ВСУ во вторник вечером начали обстрелы южных окраин провозглашенной республики. Под огонь попали пять сел - Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское и Заиченко.