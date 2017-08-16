ООН: силы по борьбе с терроризмом в зоне Сахеля начнут первые операции в октябре

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Совместные силы по борьбе с терроризмом и оргпреступностью в зоне Сахеля, в состав которых вошли военнослужащие Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада, готовятся начать первые операции в октябре, однако испытывают проблемы с финансированием. Об этом заявил во вторник помощник генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эль-Гассим Ван на заседании Совета Безопасности.

По его словам, региональный контингент численностью 5 тыс. солдат, полицейских и гражданских служащих будет готов "проводить согласованные операции" вдоль границ Мали с Нигерией и Буркина-Фасо в октябре. Этому региону, где особенно активны исламские экстремисты, уделяется первостепенное внимание, отметил помощник генсека. Весной 2018 года объединенная группировка войск, как ожидается, достигнет полного боевого потенциала и будет проводить операции в других частях Сахеля - региона, расположенного южнее Сахары.

Как напомнил Эль-Гассим Ван, финансовые расходы на развертывание и содержание контингента в течение первого года были оценены в размере €423 млн. Он сообщил, что к настоящему моменту выделено 25% этих средств, наибольшая часть которых - €58 млн - поступила от стран Европейского союза. Еще €50 млн собрали сами страны "сахельской пятерки" (G5 Sahel). По его словам, хотя финансирование совместных сил в полном объеме является критической задачей, в равной степени важно будет обеспечить их прозрачное, согласованное и эффективное расходование.

Помощник генсека ООН отметил, что создание совместных сил по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью демонстрирует, что страны "сахельской пятерки" готовы "нести ответственность за происходящее в регионе и понимают, что это требует коллективных действий и объединения вокруг общей цели". В то же время Эль-Гассим Ван предупредил, что одних военных мер для устранения первопричин нестабильности в зоне Сахеля будет недостаточно. По его словам, для этого также необходимо бороться с "хронической нищетой и безработицей", последствиями изменения климата, обеспечить условия для социально-экономического роста региона и повысить эффективность государственного управления.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что для обеспечения устойчивого мира в Африке "все более востребованными" становятся усилия самих стран континента. Он подчеркнул, что государствам Сахаро-Сахельского региона требуется поддержка со стороны международного сообщества, однако это содействие не должно превратиться "в навязывание рецептов, подготовленных по чуждым африканским государствам лекалам". Дипломат напомнил, что "именно внешнее вмешательство и разрушение государственности в Ливии привели к обвальной дестабилизации, в том числе и Сахеля".