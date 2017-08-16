Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nikkei: глава входящей в правящую коалицию Японии партии намерен посетить Россию

Международная панорама
16 августа, 3:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, августа. /ТАСС

Визит Нацуо Ямагути запланирован на сентябрь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Глава японской партии "Новая Комэйто", которая вместе с Либерально-демократической партией Японии входит в правящую коалицию, в сентябре этого года планирует посетить Россию. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

Смотрите также
Остров Итуруп

Москва, Токио и южные Курилы: что известно о планируемой совместной деятельности

Отмечается, что в настоящее время возможность визита в РФ главы партии Нацуо Ямагути прорабатывается. По данным издания, в ходе своей поездки в Россию Ямагути рассчитывает обсудить с российскими чиновниками вопрос возможной совместной деятельности РФ и Японии на Южных Курилах, а также ракетно-ядерную проблему КНДР.

В прошлом году глава "Новой Комэйто" встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в ходе ее визита в Японию. Тогда Ямагути также выразил желание посетить РФ и пообещал сделать это при удобном случае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовке
2
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре раза
3
СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории
4
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
5
СМИ: Генпрокуратура Украины расследует дело, связанное с вмешательством в выборы США
6
Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
7
Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама