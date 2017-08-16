Nikkei: глава входящей в правящую коалицию Японии партии намерен посетить Россию

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ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Глава японской партии "Новая Комэйто", которая вместе с Либерально-демократической партией Японии входит в правящую коалицию, в сентябре этого года планирует посетить Россию. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.
Отмечается, что в настоящее время возможность визита в РФ главы партии Нацуо Ямагути прорабатывается. По данным издания, в ходе своей поездки в Россию Ямагути рассчитывает обсудить с российскими чиновниками вопрос возможной совместной деятельности РФ и Японии на Южных Курилах, а также ракетно-ядерную проблему КНДР.
В прошлом году глава "Новой Комэйто" встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в ходе ее визита в Японию. Тогда Ямагути также выразил желание посетить РФ и пообещал сделать это при удобном случае.