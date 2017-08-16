СМИ: Япония проведет учения с применением систем экстренного оповещений после угроз КНДР

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено провести учения с использованием экстренной системы оповещения J-Alert, предусмотренной на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе угрожающих безопасности страны ракетных пусков КНДР. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Учения пройдут на острове Сикоку и в регионе Тюгоку, где расположены префектуры Симанэ, Хиросима и Коти. Именно над ними, по заявлениям Пхеньяна, могут пролететь ракеты КНДР в случае их запуска в сторону острова Гуам. Кто будет принимать в них участие, а также другие детали учений пока неизвестны. Кроме того, власти планируют провести встречу для представителей всех префектур страны, на которых будет обсуждаться, как правильно реагировать в случае поступления экстренных предупреждений.

В мае правительство Японии обновило инструкции для граждан по реагированию на экстренные сигналы о несущих угрозу ракетных пусках КНДР, которые распространяются с помощью J-Alert и другой похожей системы Em-Net. Согласно правилам, граждане должны эвакуироваться в случаях, если запущенная ракета может упасть на территории Японии. По подсчетам специалистов, баллистическая ракета может достичь Японии в течение 10 минут, в случае угрозы на улицах будет звучать сирена, а предупреждения будут рассылаться на мобильные телефоны и по электронной почте.

В качестве укрытий на случай ракетной атаки рекомендуется выбирать прочные бетонные здания, подземные переходы, станции метро или подвальные этажи. Если таких мест поблизости не окажется, то необходимо найти любое укрытие и лечь на землю лицом вниз, прикрывая голову. Тем же, кто уже находится в помещении, надо как можно скорее отойти от окон и по возможности переместиться в комнату, где их вообще нет.

В настоящее время обострилась ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР на фоне заявления со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе Трамп сказал, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.