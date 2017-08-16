Вице-президент США и президент Аргентины обсудили ситуацию в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и президент Аргентины Маурисио Макри во вторник в ходе встречи обсудили ситуацию в Венесуэле, а также двусторонние отношения в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Пенс и Макри "поделились своей глубокой личной обеспокоенностью ухудшающейся ситуацией в Венесуэле". "Вице-президент Пенс приветствовал Аргентину за предпринятые ею конкретные действия и подтвердил приверженность президента [США Дональда] Трампа работе с региональными и глобальными партнерами, нацеленной на полное применение американского дипломатического и экономического давления для восстановления демократии и верховенства закона [в Венесуэле]", - отметили в Белом доме.
Помимо этого собеседники обсудили "прочные и развивающиеся двусторонние отношения в сфере безопасности". Они выразили стремление продолжать сотрудничество в деле борьбы с наркотиками, коррупцией, а также с терроризмом и международной преступностью.
Пенс со своей стороны также отметил усиливающуюся роль Аргентины во Всемирной торговой организации и в "Большой двадцатке". Он подтвердил, что США поддерживают намерение Буэнос-Айреса начать процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития.
Вице-президент США на данный момент находится в Аргентине в рамках своего первого турне по странам Латинской Америки.