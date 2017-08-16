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СМИ: Трампу в 1987 году не дали построить казино в Сиднее из-за "связей с мафией"

Международная панорама
16 августа, 6:03 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 16, августа. /ТАСС

В распоряжении австралийской газеты оказались документы 30-летней давности о тендере на строительство казино

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Нового Южного Уэльса рекомендовала в 1987 году правительству этого австралийского штата заблокировать заявку Дональда Трампа на строительство казино в Сиднее по причине его связей с организованной преступностью. Об этом сообщила в среду газета The Australian, в распоряжении которой оказались документы о проходившем 30 лет назад тендере на строительство казино в крупнейшем австралийского городе.

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"Планы Дональда Трампа по строительству и управлению первым казино в Сиднее были убиты правительством Нового Южного Уэльса на основе доклада полиции, в котором содержалось предупреждение о связях нынешнего президента США с мафией", - сообщает газета.

Претендентами на строительство казино в Сиднее выступали четыре группы компаний, в том числе консорциум, который сформировали Дональд Трамп, владевший в ту пору казино в Атлантик-Сити, и австралийский застройщик Kern Corporation. Газета цитирует материалы, подготовленные для правительства Нового Южного Уэльса полицией, в которых, в частности, говорится: "Атлантик-Сити - это сомнительная модель для Сиднея, и, на наш взгляд, консорциум Kern-Трамп должен быть исключен [из числа претендентов] в связи со связями Трампа с мафией".

Впоследствии власти австралийского штата вообще отказались от реализации данного проекта, и первое казино в Сиднее появилось лишь в 1997 году.

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