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Заместители глав МИД Южной Кореи и США обсудили ядерную проблему КНДР

Международная панорама
16 августа, 6:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, августа. /ТАСС
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СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел Республики Корея и США подтвердили намерение вести поиск мирного разрешения ракетно-ядерной проблемы КНДР.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Как сообщает в среду южнокорейское внешнеполитическое ведомство, об этом шла речь в ходе телефонного разговора заместителя министра иностранных дел Лим Сон Нама и его американского коллеги Джона Саливана.

"Лим Сон Нам оценил подход США к северокорейской проблеме как решительный и сбалансированный. Саливан в свою очередь подчеркнул, что Вашингтон будет вести поиск дипломатических и экономических мер, направленных на мирное решение ядерной проблемы Пхеньяна", - говорится в сообщении для прессы.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с двусторонним военным союзом в контексте противодействия провокациям со стороны КНДР. Разговор продлился около 15 минут, отмечает МИД. Это первая беседа представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства с Саливаном, который был назначен на пост заместителя госсекретаря США в мае этого года.

В последние дни наблюдается обострение военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

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Американские военные базы на острове Гуам. Досье

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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