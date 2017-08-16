CNN: США впервые с 2009 года проведут с Египтом совместные военные учения

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. США в этом году впервые за последние восемь лет проведут совместные с Египтом военные учения "Яркая звезда" (Bright Star). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, в учениях, которые традиционно проходили раз в два года, в этот раз будет задействовано относительно небольшое число военнослужащих США - около 200 человек. Это будут первые совместные американо-египетские военные маневры с 2009 года. Тогда в них со стороны США приняли участие около 1,3 тыс. военнослужащих, отмечает телеканал.

В 2011 году учения "Яркая звезда" было решено не проводить из-за политической нестабильности в Египте, вызванной отстранением от власти Хосни Мубарака. В 2013 году занимавший в то время пост президента США Барак Обама заявил, что Вашингтон принял решение отменить военные тренировки ввиду эскалации насилия в Египте и нарушения прав и свобод граждан после произошедшего в арабской республике военного переворота. С тех пор маневры не проводились.

"Участие [в учениях "Яркая звезда"] укрепляет отношения военного сотрудничества между силами США и нашими египетскими партнерами", - заявил CNN Джош Жак, представитель Центрального командования американских ВС, в зону ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. По его словам, данные маневры "укрепляют региональную безопасность и стабильность". Конкретной даты возобновления учений в материале CNN не называется.

Совместные американо-египетские военные учения "Яркая звезда" с 1980 года проводились на регулярной основе раз в два года. Это одни из крупнейших военных маневров в ближневосточном регионе. Их целью, как заявляют Вашингтон и Каир, является укрепление связей между военными двух стран, а также демонстрация решимости США прийти на помощь своим союзникам на Ближнем Востоке в случае возникновения военного конфликта.