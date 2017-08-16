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СМИ: Южная Корея предложила Си Цзиньпину обсудить проблему размещения ПРО США

Международная панорама
16 августа, 8:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, августа. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, лидер КНР пока не ответил на этот запрос

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СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Республика Корея предложила провести трехсторонние консультации с участием США и Китая по вопросу размещения в стране американской системы ПРО THAAD. Об этом сообщил в среду агентству Yonhap информированный южнокорейский источник.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Соответствующее предложение прозвучало в ходе встречи президента Мун Чжэ Ина с китайским председателем Си Цзиньпином на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге в начале июля", - отмечает Yonhap. По его данным, лидер КНР не дал на этот запрос немедленного ответа.

В Голубом доме отказались прокомментировать данную информацию. "Считаем некорректным обсуждать детали переговоров президента Муна с главами других государств", - сказал представитель администрации южнокорейского лидера.

В июне 2016 года правительство Южной Кореи приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступили Китай и Россия, которые считают, что этот шаг угрожает их стратегической безопасности.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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