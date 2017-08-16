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CNN: крайне правые в США намерены провести "Марш на "Гугл" в 9 городах

Международная панорама
16 августа, 11:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, августа. /ТАСС

Марши ожидаются в городах, где находятся центры обработки информации Google

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НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Члены крайне правых организаций в США намерены провести в предстоящие выходные дни акции в девяти городах страны под лозунгом "Марш на "Гугл". Как сообщила во вторник телекомпания CNN, эти акции проводятся в знак протеста против увольнения инженера Google Джеймса Дэмора - автора меморандума, в котором компания подвергается критике за "левый уклон", "политическую корректность" и "попытки заставить замолчать несогласных".

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Марши, по данным телекомпании, пройдут в городах, где размещаются центры обработки информации, принадлежащие Google - в Вашингтоне, Атланте (штат Джоржия), Остине (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Лос-Анджелесе и Маунтин-Парк (штат Калифорния), Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон).

Кроме того, марш крайне правых запланирован на 26 августа в Сан-Франциско. Мэр этого города Эдвин Ли заявил в этой связи, что городские власти не потерпят акций, в ходе которых звучат лозунги, проникнутые ненавистью.

Активизация крайне правых, отметила телекомпания, произошла сразу после ожесточенных столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) из-за решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате один человек погиб, десятки получили травмы и властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.

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