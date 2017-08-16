Концерт Лободы в Одессе отменили из-за угроз националистов

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Концерт украинской певицы Светланы Лободы, запланированный на 3 сентября в Одессе по случаю Дня города, отменен из-за угроз националистов. Об этом сообщил в Facebook организатор концерта Артем Вознюк.

"3 сентября нам всем хотелось сделать праздник и провести концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец". Безусловно, в обстановке угроз беспорядков, а значит, опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области, мы вынуждены отменить этот праздник", - написал он.

Вознюк уточнил, что "прямые угрозы устроить беспорядки в Одессе", подвергнув опасности жителей и гостей города, поступали организаторам "практически с момента начала рекламной кампании". По его словам, "эти люди называют себя патриотами и активистами".

4 августа губернатор Одесской области Максим Степанов призвал администраторов отменить концерт Лободы, отметив, что "нет ни одного юридического повода запрещать концерт в Одессе, есть только нравственная позиция", так как она выступала в Кремле и на российском Первом канале.

В мае украинские радикалы сорвали концерт певицы в ночном клубе "Ибица" в Аркадии, усмотрев "непатриотичность" в ее выступлениях в России. Националисты бросали под ноги посетителей петарды, затем поступил звонок о минировании клуба. В результате концерт был отменен. До этого украинские радикалы сорвали концерт Лободы в Ивано-Франковске и пытались это сделать в Тернополе, где представление все-таки состоялось.