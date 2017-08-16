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Глава МИД Египта планирует посетить Россию 20-21 августа

Международная панорама
16 августа, 10:34 дата обновления: 16 августа, 10:47 UTC+3

Одной из центральных тем переговоров Самеха Шукри с Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым станет безопасность авиасообщения между странами

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри планирует посетить Россию 20-21 августа. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Египта в Москве.

"Министр иностранных дел намерен посетить российскую столицу 20-21 августа, планируется проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, - указали в диппредставительстве. - Ожидается, что египетский министр также встретится с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым".

Одной из центральных тем переговоров станет безопасность авиасообщения между Россией и Египтом, информировали в посольстве.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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Темы
Приостановка авиасообщения с Египтом
Страны
Египет Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Мантуров, Денис Валентинович
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