Глава МИД Египта планирует посетить Россию 20-21 августа

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри планирует посетить Россию 20-21 августа. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Египта в Москве.
"Министр иностранных дел намерен посетить российскую столицу 20-21 августа, планируется проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, - указали в диппредставительстве. - Ожидается, что египетский министр также встретится с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым".
Одной из центральных тем переговоров станет безопасность авиасообщения между Россией и Египтом, информировали в посольстве.
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.