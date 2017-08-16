Южнокорейская оппозиция будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США

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СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Главная оппозиционная партия Республики Корея - Корейская партия свободы - приняла решение добиваться размещения на территории страны тактического ядерного оружия США. Соответствующее заявление было принято в среду на общем собрании ее парламентской фракции, сообщает агентство Yonhap.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова", - отмечается в сообщении. По словам законодателей, это необходимо для "уравновешивания северокорейской ядерной угрозы".
В последние дни наблюдается резкое обострение военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привели острые заявления со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".
Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.
В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.