СМИ: суд Киева арестовал недвижимость министра энергетики Украины

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.
Об этом в среду сообщило агентство "Новое время".
По данным агентства, арест произошел в рамках ходатайства президента украинского футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского о взыскании задолженности с министра по договору займа. Сумма задолженности не указывается.
"Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Насалик возглавил министерство энергетики и угольной промышленности Украины в апреле 2016 года. До этого он несколько раз избирался в украинский парламент от различных партий, был мэром города Калуша, баллотировался на пост главы Ивана-Франковска. В 2016 году Насалик задекларировал несколько земельных участков, дом в пригороде Киева площадью 561 квадратный метр. В столице министру принадлежат квартира размером 287 квадратных метра и офис.