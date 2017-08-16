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Украинский госконцерн "Антонов" возглавил гендиректор Харьковского авиазавода

Международная панорама
16 августа, 12:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Александр Коцюба, ранее занимавший этот пост, решил сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" назначил Александра Кривоконя исполняющим обязанности президента украинского госпредприятия "Антонов". Об этом в среду сообщила пресс-служба госконцерна.

"Александр Кривоконь стал исполняющим обязанности президента ГП "Антонов". Соответствующий приказ подписан 15 августа в госконцерне "Укроборонпром", - сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Кривоконя на должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Перед новым руководителем ГП "Антонов" стоят задачи поддерживать выбранный вектор развития предприятия, обеспечить выполнение маркетингового плана строительства самолетов, ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотных летательных аппаратов и углубить международное сотрудничество.

Ранее об отставке с должности главы предприятия заявил Александр Коцюба. По информации пресс-службы госконцерна, он решил сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

Государственное предприятие "Антонов" - украинская авиастроительная компания, входящая в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан". До последнего времени концерн вел разработку нового самолетa Ан-178. В СМИ ранее появлялись также сообщения, что он может заняться выпуском беспилотных летательных аппаратов по заказу Вооруженных сил Украины.

"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники на Украине. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178. "Антонов" известен и тем, что выпускал ранее самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

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