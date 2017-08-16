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Глава МИД Боливии передал Лаврову приглашение для Путина посетить страну

Международная панорама
16 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Эво Моралес пригласил российского лидера посетить страну в ноябре

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни заявил, что привез послание от президента Эво Моралеса президенту России Владимиру Путину с приглашением посетить Боливию в ноябре.

"Мне хотелось бы передать обращение президента Моралеса господину Путину , который может посетить нас в ноябре для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа", - сказал он в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Моралес, Эво Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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