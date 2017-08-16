МИД Казахстана: между Москвой и Астаной не происходило никаких территориальных обменов

ТАСС, 16 августа. Заявление о том, что Россия "подарила" озеро Сладкое Казахстану, является некорректным, никаких территориальных обменов не происходило. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков в сообщении Tengrinews.kz.

"Во-первых, говорить о том, что Россия "подарила" озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан, - заявил он. - Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было".

Посольство Казахстана в России также прокомментировало данную ситуацию. "В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам", - говорится в сообщении диппредставительства. По данным посольства, государственная граница разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана согласно делимитационной карте.

Накануне ряд российских и казахстанских СМИ сообщили о передаче озера Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, в пользу Казахстана. По данным российских СМИ, озеро было популярно среди местных жителей, которых в настоящее время информируют об изменении границ.