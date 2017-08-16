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Литва не планирует военных учений в противовес "Западу-2017"

Международная панорама
16 августа, 12:40 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 16, августа. /ТАСС

Министр обороны страны Раймундас Кароблис заявил, что маневры подразделений национальной армии, а также военные тренировки с участием союзников по НАТО, Вильнюс проводит "по графику и текущим планам"

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ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Литва не собирается проводить военные маневры, которые стали бы противовесом российско-белорусским учениям "Запад-2017". Об этом в среду в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр обороны страны Раймундас Кароблис.

"Планов проведения учений, непосредственной целью которых было бы создать противовес учениям "Запад-2017", нет", - сказал он.

По словам главы ведомства, маневры подразделений национальной армии, а также военные тренировки с участием союзников по Североатлантическому альянсу Литва проводит "по графику и текущим планам".

Накалять ситуацию вокруг учений "Запад-2017" Кароблис не склонен. "Это не особенно комфортно, так как тренироваться будут действительно против нас, но все же это [лишь] учения", - сказал он.

Вильнюс опасается случайных инцидентов, а также того, что после завершения учений подразделения и техника РФ может остаться на территории Белоруссии. "Возможной опасностью могут стать ошибки со стороны наших оппонентов или местные провокации, кибернетические атаки", - перечислил министр, заверив, что Литва "готовится задействовать механизмы контроля", предусмотренные на международном уровне, для того, чтобы проследить за перемещением частей и техники после учений.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тыс. военнослужащих и до 680 единиц боевой техники.

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