Командование ДНР заявило о двух погибших в ходе обстрела ополченцах

МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"Спорт 16 августа, 15:20
Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуляСибирь 16 августа, 15:19
Прокуратура в Тюмени проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам банка "Югра"Новости Урала 16 августа, 15:03
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существуПроисшествия 16 августа, 15:02
Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"Новости Урала 16 августа, 14:48
Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августаВ стране 16 августа, 14:34
Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человекаСибирь 16 августа, 14:32
Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса ПреслиКультура 16 августа, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Два военнослужащих провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще один ранен за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил в среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"При защите республики погибли двое военнослужащих, один получил тяжелые ранения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Ранее в ДНР сообщали, что украинские силовики за вторник 56 раз нарушили режим прекращения огня.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.