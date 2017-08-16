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Командование ДНР заявило о двух погибших в ходе обстрела ополченцах

Международная панорама
16 августа, 14:04 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 16, августа. /ТАСС

Ранее в провозглашенной сообщали, что украинские силовики за вторник 56 раз нарушили режим прекращения огня

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ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Два военнослужащих провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще один ранен за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил в среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"При защите республики погибли двое военнослужащих, один получил тяжелые ранения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее в ДНР сообщали, что украинские силовики за вторник 56 раз нарушили режим прекращения огня.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.

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