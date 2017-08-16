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МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США

Международная панорама
16 августа, 14:21 UTC+3 ДАМАСК 16, августа. /ТАСС

Замминистра иностранных дел САР заявил, что отравляющие вещества обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в восточном пригороде Дамаска

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Замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад

Заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад

© EPA/YOUSSEF BADAWI

ДАМАСК, 16 августа. /ТАСС/. Отравляющие вещества, которые были найдены на оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирию из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

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"Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN (представлены на слайдах - прим. ТАСС)... Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)", - сказал Микдад.

По словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.

Микдад отметил, что, в соответствии со статьей 5 Конвенции о запрещении химического оружия, применение отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками. В качестве средств ведения войны их использовать запрещено.

"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", - добавил Микдад.

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