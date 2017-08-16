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МИД ФРГ не подтвердил, что организатор турецкого путча находится в Германии

Международная панорама
16 августа, 15:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Ранее МВД Турции включило Адиля Оксюза в список самых разыскиваемых террористов республики

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Германия подтверждает получение вербальной ноты от Турции, в которой Анкара требует выдать ей подозреваемого в попытке организации прошлогоднего путча Адиля Оксюза. Однако находится ли он действительно в ФРГ, неизвестно, сказал в среду представитель МИД республики Мартин Шефер.

"Могу подтвердить, что со стороны турецкого посольства поступила вербальная нота. Она датирована 12 августа", - сказал Шефер. Отвечая на вопрос, находится ли Оксюз действительно в ФРГ, представитель МИД заявил: "В турецких СМИ есть сообщения, в которых это утверждается, но я этого не знаю". "От лица МИД я это не подтвердить не могу", - отметил Шефер.

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По его словам, решение по возможной высылке будет приниматься на нескольких уровнях. Сначала необходимость депортации должны будут подтвердить органы юстиции, после чего вопрос перейдет в сферу компетенции правительства.

Анкара считает Оксюза одним из ключевых фигур из числа организаторов провалившейся попытки путча. Еще в прошлом году его задержали на одной из военных баз, но после допроса отпустили на свободу. Однако по мере расследования заговора МВД Турции включило Оксюза в список самых разыскиваемых террористов республики.

15 июля 2016 г. группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (с 1999 г. проживает в США) и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
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