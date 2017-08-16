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Трамп назвал мудрым решение Ким Чен Ына, но не уточнил, о чем идет речь

Международная панорама
16 августа, 15:25 UTC+3 ТАСС

Американский лидер считает, что другое решение было бы катастрофическим

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ТАСС, 16 августа. Президент США Дональд Трамп назвал "мудрым и обоснованным" решение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом американский президент написал в среду на своей странице в Twitter.

"Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернативное [решение] было бы катастрофическим и неприемлемым", - написал он.

Трамп не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам. По информации ЦТАК, северокорейский лидер заявил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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