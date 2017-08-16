Трамп назвал мудрым решение Ким Чен Ына, но не уточнил, о чем идет речь

ТАСС, 16 августа. Президент США Дональд Трамп назвал "мудрым и обоснованным" решение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом американский президент написал в среду на своей странице в Twitter.

"Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернативное [решение] было бы катастрофическим и неприемлемым", - написал он.

Трамп не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам. По информации ЦТАК, северокорейский лидер заявил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".