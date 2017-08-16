Трамп назвал мудрым решение Ким Чен Ына, но не уточнил, о чем идет речь

МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"Спорт 16 августа, 15:20
Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуляСибирь 16 августа, 15:19
Прокуратура в Тюмени проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам банка "Югра"Новости Урала 16 августа, 15:03
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существуПроисшествия 16 августа, 15:02
Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"Новости Урала 16 августа, 14:48
Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августаВ стране 16 августа, 14:34
Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человекаСибирь 16 августа, 14:32
Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса ПреслиКультура 16 августа, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 августа. Президент США Дональд Трамп назвал "мудрым и обоснованным" решение северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Об этом американский президент написал в среду на своей странице в Twitter.
"Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернативное [решение] было бы катастрофическим и неприемлемым", - написал он.
Трамп не уточнил, о каком именно решении идет речь.
Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.
Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам. По информации ЦТАК, северокорейский лидер заявил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".