МИД ФРГ: прекращение действия СНВ-3 и соглашения по РСМД ударит по Европе

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Прекращение действия соглашений о сокращении и ликвидации ракетных вооружений ударит по безопасности европейских стран. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в среду после встречи с экспертами Комиссии по проблемам глубокого сокращения ядерного оружия из России, США и Германии.
"Возможное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и непродление соглашения "Новый старт" [СНВ-3] - это то, что в итоге будет угрожать в первую очередь Европе", - сказал он.