МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевиками

МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
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ДАМАСК, 16 августа. /ТАСС/. Проведенное властями Сирии собственное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне показало, что эта химическая атака была полностью сфабрикована боевиками.
Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.
"Сирийское правительство провело свое расследование, опираясь в том числе и на результаты анализа зарубежных правительственных организаций. В ходе него достоверно установлено, что весь так называемый инцидент в Хан-Шейхуне от начала и до конца был инсценировкой и проведен по [заранее подготовленному] сценарию", - сказал Микдад.
По его словам, решение о ракетном ударе по военной базе Шайрат в США приняли заранее, а непосредственно удар провели по сфабрикованному боевиками поводу, "не удосужившись провести расследование инцидента".
Инцидент в городе произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Однако Вашингтон обвинил Дамаск в применении химоружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии в провинции Хомс.
В Вашингтоне утверждают, что именно с этой базы вылетели самолеты с химоружием для нанесения удара по Хан-Шейхуну.