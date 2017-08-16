МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевиками

ДАМАСК, 16 августа. /ТАСС/. Проведенное властями Сирии собственное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне показало, что эта химическая атака была полностью сфабрикована боевиками.

Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Сирийское правительство провело свое расследование, опираясь в том числе и на результаты анализа зарубежных правительственных организаций. В ходе него достоверно установлено, что весь так называемый инцидент в Хан-Шейхуне от начала и до конца был инсценировкой и проведен по [заранее подготовленному] сценарию", - сказал Микдад.

По его словам, решение о ракетном ударе по военной базе Шайрат в США приняли заранее, а непосредственно удар провели по сфабрикованному боевиками поводу, "не удосужившись провести расследование инцидента".

Атака в Хан-Шейхуне

Инцидент в городе произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Однако Вашингтон обвинил Дамаск в применении химоружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии в провинции Хомс.

В Вашингтоне утверждают, что именно с этой базы вылетели самолеты с химоружием для нанесения удара по Хан-Шейхуну.