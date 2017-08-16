В Турции задержаны пять боевиков ИГ, готовивших теракт в Стамбуле

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АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Силы безопасности задержали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые планировали теракт в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте администрации провинции Самсун на севере страны, где поймали преступников.
"Сотрудники правоохранительных органов вышли на террористическую ячейку, состоящую из семи террористов ИГ. В ходе спецоперации пятерых из них уже задержали, двух других разыскивают. Они купили билеты в Стамбул, чтобы совершить там теракт", - говорится в заявлении.
Накануне в Стамбуле был задержан разыскиваемый Интерполом боевик ИГ, который занимался производством самодельной бомбы, чтобы устроить теракт в Европе. Арестованного террориста Мехди А. бельгийского происхождения также подозревают в связях с экстремистами, которые стоят за взрывами в Европе. Он будет экстрадирован из Турции в Бельгию после завершения всех процессуальных норм.