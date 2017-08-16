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В ФРГ надеются, что Китай использует все возможности для давления на КНДР

Международная панорама
16 августа, 16:06 дата обновления: 16 августа, 16:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

По словам главы внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля, именно давление со стороны Пекина привело к тому, что Пхеньян отложил новые испытания

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Берлин рассчитывает, что Пекин будет использовать все возможности для давления на Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерно-ракетной программы КНДР. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя свой телефонный разговор с китайским коллегой Ван И.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Именно давление со стороны Китая привело к тому, что Северная Корея приняла решение отложить новые испытания, - сказал он. - Я думаю, что Китай будет исполнять санкции [CБ ООН] и будет использовать свое давление в полном объеме ".

По его словам, решение северокорейских властей отложить очередные ракетные пуски позволяет "более оптимистично смотреть на ситуацию".

Габриэль также заметил, что конечной целью урегулирования должен стать безъядерный статус Корейского полуострова. "Остается только надеяться, что КНДР будет шаг за шагом к этому идти, хотя быстро оказаться за столом переговоров и не выйдет", - заключил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ван И Габриэль, Зигмар
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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