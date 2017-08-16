Киев просит РФ сообщить обстоятельства задержания в Крыму украинца Лимешко

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обратилось во внешнеполитическое ведомство РФ с просьбой разъяснить обстоятельства задержания украинца Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий на крымской территории. Об этом в среду сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"МИД направил ноту МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю информацию по факту задержания, обстоятельствам задержания и что инкриминируется гражданину Украины", - цитирует пресс-секретаря украинское информагентство УНН.

Ранее сообщалось, что за подготовку серии диверсий в Крыму задержан агент Службы безопасности Украины Лимешко. Он является уроженцем Харьковской области, ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. У диверсанта обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.

Лимешко 9 августа прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, в которых проживают более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе Рыбачьего.

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело, задержанный по решению суда арестован на два месяца.