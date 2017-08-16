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Власти Сирии окажут всяческое содействие экспертам, расследующим инцидент в Хан-Шейхуне

Международная панорама
16 августа, 16:43 UTC+3 ¶ ДАМАСК ДАМАСК 16, августа. /ТАСС

По словам замминистра иностранных дел страны Фейсала Микдада, команда по расследованию обстоятельств химической атаки прибудет в Дамаск в ближайшие дни

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ДАМАСК, 16 августа. /ТАСС/. Команда экспертов, расследующих инцидент с химическим оружием в Хан-Шейхуне, прибудет в ближайшее время в Сирию. Власти республики окажут ей всяческое содействие, заявил замминистра иностранных дел страны Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

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"Команда по расследованию обстоятельств химической атаки прибудет в Дамаск в ближайшие дни. Сирийское правительство обеспечит все условия для ее работы", - сказал Микдад.

Инцидент в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. В результате него погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. В Вашингтоне обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

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