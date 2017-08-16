WP: Хоуп Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Одна из советников и доверенных лиц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Хикс будет работать с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, пока вашингтонская администрация подыскивает постоянную замену на эту должность, которую ранее занимал Энтони Скарамуччи. По данным газеты, полномочия Хикс в сфере работы с общественностью будут расширены. В данный момент она занимает пост директора Белого дома по стратегическим коммуникациям.

В 2015 году в самом начале президентской гонки специалист была пресс-секретарем Трампа.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он жестко высказался в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас. Его место занял Джон Келли, который до этого руководил министерством национальной безопасности.

Скарамуччи ушел в отставку с должности, которую занимал всего 10 дней.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.