СМИ: Китай разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету для подлодок

ТАСС, 16 августа. Специалисты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ведут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Julang-3. Об этом в среду сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"По своей эффективности Julang-3 будет существенно превосходить свою предшественницу Julang-2, стоящую в настоящее время на вооружении ВМС НОАК. Кроме того, по некоторым характеристикам новая ракета превзойдет американскую межконтинентальную баллистическую ракету Trident-2, составляющую основу стратегических ядерных сил США", - цитирует издание военного эксперта Ван Яна.

По мнению портала, нельзя исключать того, что при проектировании Julang-3 используются технологии, которые применялись китайскими учеными и конструкторами при создании межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Dongfeng-41. Это может быть связано в первую очередь с тем, что и та и другая оснащены двигателями, которые работают на твердом топливе. Однако, как подчеркивают эксперты, "это вовсе не означает, что Julang-3 будет представлять из себя ракету Dongfeng-41, посаженную на подводную лодку". По их мнению, при создании новой ракеты основное внимание будет уделено использованию передовых технологий в данной области вооружений.

В материале отмечается, что вероятно при проектировании ракеты китайские ученые применили технологии повышенной помехозащищенности, использовали современные разработки в области гироскопической техники и систем наведения.

Ранее в сети появились фотографии опытной дизель- электрической подводной лодки ВМС НОАК проекта 032. В "Чжунго синьвэнь ван" отмечают, что на снимках видно, что задняя часть ходовой рубки субмарины, в которой размещены ракетные шахты, подверглась модернизации, став несколько выше. По мнению военных аналитиков, слова которых приводит портал, проведенная модернизация связана именно с подготовкой к испытаниям ракеты Julang-3.

В настоящее время на вооружении ВМС НОАК находится ракета морского базирования Julang-2. Дальность ее полета превышает 8000 километров, масса - 20 тонн, длина - около 11 метров. Носителем данного типа вооружений являются стратегические атомные подводные лодки проекта 094 "Цзинь".