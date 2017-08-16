МИД ФРГ: Россия должна опровергнуть обвинения в сознательном нарушении РСМД

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Россия должна ответить на обвинения в сознательном нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), соглашение находится в опасности. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованной в среду статье для газеты Rheinische Post.

"Этот договор сейчас находится под угрозой, - отметил он. - Россия должна опровергнуть обвинения в том, что она сознательно нарушает договор".

Габриэль призвал американцев "возобновить диалог о сохранении стратегической стабильности и сделать все для того, чтобы спасти существующую архитектуру контроля над вооружениями". Германия "приложит все силы для того, чтобы Москва и Вашингтон продлили так называемый "Новый СНВ" (СНВ-3 - Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), который истекает в 2021 году", заверил он.

"Если мы будем действовать, руководствуясь только логикой устрашения, мы лишь дадим толчок эскалации, - предупредил министр. - Нам нужны совместные усилия в области контроля над вооружениями, от этого извлекут выгоду все европейцы, включая русских". "Задача Европы - инвестировать в мир, а не в войну", - продолжал Габриэль.

Министр обвинил канцлера Ангелу Меркель, консервативный блок ХДС/ХСС и Свободную демократическую партию в том, что "они хотят следовать диктату [президента США Дональда] Трампа и удвоить военные расходы Германии". "Важно противодействовать попытками подчиниться милитаризации внешней политики, которую проводит Дональд Трамп", - считает глава МИД ФРГ.

Одновременно он подчеркнул, что "долгосрочной целью властей ФРГ должен быть вывод оставшегося тактического атомного оружия, которое по-прежнему хранится в Европе".