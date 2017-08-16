Порошенко поручил расследовать возможную поставку Украиной ракетных технологий в КНДР

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать сообщения СМИ о возможной поставке Украиной ракетных технологий в КНДР.
"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий Северной Корее", - написал он в Facebook.
Порошенко также поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины при участии Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспертному контролю вместе с предприятиями "Южмаш" и "Южное" провести расследование ситуации и отчитаться в течение трех дней.
По его мнению, расследование позволит "точно подтвердить надуманность предположений о "украинском следе" в северокорейской баллистической истории".
В минувший понедельник The New York Times сообщила, что последние запуски ракет в КНДР могут быть связаны с приобретением на черном рынке ракетных двигателей украинского производства. Украинское КБ "Южмаш" в ответ сообщило, что не имеет отношения к ракетной программе Пхеньяна. В то же время генконструктор КБ Александр Дегтярев сообщил, что в 2012 году на Украине за шпионаж на "Южмаше" были осуждены два гражданина КНДР, и не исключил, что кто-то мог скопировать ракетный двигатель.