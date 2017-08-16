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МИД ФРГ: власти Турции держат журналиста газеты Die Welt в заложниках

Международная панорама
16 августа, 18:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган "использует любую провокацию, чтобы показать гражданам Турции, что остальной мир их игнорирует", считает Зигмар Габриэль

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Анкара практически держит журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля в заложниках. Об этом он заявил в среду в интервью с журналистами новостного портала BuzzFeed Deutschland.

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"На мой взгляд, Турция держит Юджеля в заложниках", - сказал Габриэль. По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган "использует любую провокацию, чтобы показать гражданам Турции, что остальной мир их игнорирует".

"У нас есть средства дипломатического и экономического давления. Мы его используем, но мы не можем просто взять и вторгнуться в Турцию", - отметил глава МИД, напомнив о том, что Берлин уже принял некоторые экономические меры воздействия на Анкару в связи с волной задержаний журналистов и правозащитников.

Арест Юджеля, а также немецкого правозащитника Петера Штойдтнера стал одной из причин ухудшения отношений Берлина и Анкары за последний год.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
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