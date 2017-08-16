Глава МИД ФРГ был шокирован первой реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль был шокирован первой реакцией президента США Дональда Трампа на проявления насилия в Шарлотсвилле. Об этом он заявил в среду порталу BuzzFeed Deutschland.

"Я был шокирован тем, что американский президент сначала вообще не сказал, кто преступник, что это был марш неонацистов", - отметил Габриэль. "Я считаю это скандалом", - добавил он.

После событий в Шарлотсвилле общественность и многие политики выступили с резкой критикой в адрес Трампа, который, хотя и осудил насилие, не обозначил свое неприятие действий расистов. К этому, в частности, призывали жители многих крупных городов страны, которые в воскресенье вышли на улицы в знак солидарности с Шарлотсвиллем.