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Глава МИД ФРГ был шокирован первой реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле

Международная панорама
16 августа, 18:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль назвал скандалом тот факт, что президент США сначала не сказал, что это был марш неонацистов

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль был шокирован первой реакцией президента США Дональда Трампа на проявления насилия в Шарлотсвилле. Об этом он заявил в среду порталу BuzzFeed Deutschland.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Я был шокирован тем, что американский президент сначала вообще не сказал, кто преступник, что это был марш неонацистов", - отметил Габриэль. "Я считаю это скандалом", - добавил он.

После событий в Шарлотсвилле общественность и многие политики выступили с резкой критикой в адрес Трампа, который, хотя и осудил насилие, не обозначил свое неприятие действий расистов. К этому, в частности, призывали жители многих крупных городов страны, которые в воскресенье вышли на улицы в знак солидарности с Шарлотсвиллем.

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