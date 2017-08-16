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Пентагон: примерно 2,5 тыс. боевиков ИГ находятся на территории Ракки

Международная панорама
16 августа, 19:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, августа. /ТАСС

Официальный представитель штаба операции Inherent Resolve Райан Диллон подчеркнул, что это приблизительные цифры

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Примерно 2,5 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) находятся на территории сирийского города Ракка (520 км от Дамаска). Об этом на брифинге в среду заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

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© AP Photo/Raqqa Media Center

Джихад и большая политика: кому выгодно "Исламское государство"

"Согласно нашей оценке, там (в Ракке) все еще остаются не более 2,5 тысяч боевиков ИГ. Хочу подчеркнуть, что это приблизительные цифры", - отметил он.

Журналисты попросили Диллона пояснить, почему ранее Пентагон сообщал о 2 тыс. террористах в сирийском городе. "Мы пересмотрели наши оценки", - ответил полковник.

Курдские формирования, которые составляют костяк вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), контролируют сейчас примерно половину города. Они ведут бои с террористами на подступах к старинной части города.

Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку отрядам СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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