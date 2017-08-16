Пентагон: примерно 2,5 тыс. боевиков ИГ находятся на территории Ракки

Сборная России по боксу провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мираСпорт 16 августа, 19:59
WSJ: Apple отложила $1 млрд на телешоу и сериалы в 2018 годуЭкономика и бизнес 16 августа, 19:55
СУЭК планирует в 2017 году вложить почти 3 млрд руб. в охрану окружающей средыЭкономика и бизнес 16 августа, 19:49
Захарова: реализация заявлений США по КНДР обернется глобальной проблемойПолитика 16 августа, 19:48
СУЭК в 2017 году планирует в 200 раз уменьшить эрозию угольной пыли в Мурманском портуЭкономика и бизнес 16 августа, 19:45
Глава ФАС скептически относится к покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia DrillingЭкономика и бизнес 16 августа, 19:20
Гонщик Карякин будет готовиться к "Дакару" на этапе всероссийской гонки Can-Am X RaceСпорт 16 августа, 19:20
Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате ГерманииСпорт 16 августа, 19:17
Белый дом подтвердил назначение Хикс врио директора по коммуникациямМеждународная панорама 16 августа, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Примерно 2,5 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) находятся на территории сирийского города Ракка (520 км от Дамаска). Об этом на брифинге в среду заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Согласно нашей оценке, там (в Ракке) все еще остаются не более 2,5 тысяч боевиков ИГ. Хочу подчеркнуть, что это приблизительные цифры", - отметил он.
Журналисты попросили Диллона пояснить, почему ранее Пентагон сообщал о 2 тыс. террористах в сирийском городе. "Мы пересмотрели наши оценки", - ответил полковник.
Курдские формирования, которые составляют костяк вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), контролируют сейчас примерно половину города. Они ведут бои с террористами на подступах к старинной части города.
Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку отрядам СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.