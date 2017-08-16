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СМИ: жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке стали свыше 40 мирных жителей

Международная панорама
16 августа, 19:21 UTC+3 ТАСС

Также последствием бомбардировок стал значительный материальный ущерб

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ТАСС, 16 августа. За минувшие два дня в Ракке (520 км от Дамаска), которая служит форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в результате налетов ВВС международной коалиции под эгидой США погибли более 40 человек. Об этом в среду сообщил телеканал Al Maydeen.

По его данным, мирные жители погибли в жилых кварталах города. Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с террористами на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.

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